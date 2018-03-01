В МВД назвали количество угнанных автомобилей в 2017 году

МВД РФ в прошлом году приняли от автовладельцев 21 842 заявлений о краже личных автомобилей, и больше всего было похищено ТС в Москве и Санкт-Петербурге.

По данным МВД РФ, из общего количества принятых заявлений 20 834 были классифицировали как неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, об этом сообщает «Газета.ru». В общей сложности в прошлом году в России автоугонов стало на 10% меньше чем в 2016 году.

Самая низкая активность краж автомобилей наблюдается в Чечне, Калмыкии и Ненецком АО. Чаще угоняют в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Ранее портал «Твоё Авто» рассказывал про самые популярные методы автоугона. Злоумышленники при краже автомобиля чаще всего прибегают к грубой силе. Дорогие модели автомобили угоняют уже с применением электронных систем, которые подменяют сигнал смарт-ключей.