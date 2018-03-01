В России стартовало серийное производство нового седельного тягача «КамАЗ»

Первый КАМАЗ-65209 сошел с конвейерной линии, а впервые эту модель представили в прошлом году на выставке «Комтранс-2017».

Новый трехосный седельный тягач КАМАЗ-65209, получил заднюю подъемную ось, а это позволяет существенно экономить топливо при езде без нагрузки. Колесная формула тягача 6х2.

В новой модели установили высокую двух спальную кабину от КАМАЗ-5490, а шасси использовали от КАМАЗ-65206.

До конца марта будет выпущено и передано в Торгово-финансовую компанию «КАМАЗ» семь единиц КАМАЗ-65209.