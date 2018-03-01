Первый КАМАЗ-65209 сошел с конвейерной линии, а впервые эту модель представили в прошлом году на выставке «Комтранс-2017».
В России стартовало серийное производство нового седельного тягача «КамАЗ»
01.03.2018 13:01
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Новый трехосный седельный тягач КАМАЗ-65209, получил заднюю подъемную ось, а это позволяет существенно экономить топливо при езде без нагрузки. Колесная формула тягача 6х2.
В новой модели установили высокую двух спальную кабину от КАМАЗ-5490, а шасси использовали от КАМАЗ-65206.
До конца марта будет выпущено и передано в Торгово-финансовую компанию «КАМАЗ» семь единиц КАМАЗ-65209.
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