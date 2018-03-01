В Каргапольском районе водитель отечественной легковушки попал в ДТП и был госпитализирован.

Врезавшись в иномарку, ВАЗ вылетел в кювет на Каргаполье. Эта авария произошла накануне, 28 февраля, на 34-ом километре трассы Екатеринбург-Курган-Бралгина.

Установлено, что мужчина за рулем иномарки Nissan Almera совершил выезд на встречную полосу и врезался в ВАЗ. В результате соударения отечественное авто съехало с проезжей части и улетело в кювет.

46-летний водитель ВАЗа получил травмы и попал в больницу, водитель иномарки остался цел и невредим.