Более 430 тысяч автомобилей отзовет в Китае компания Volkswagen

На территории КНР отзыв будет проводить совместное предприятие FAW-Volkswagen. Как сообщают местные ведомства, в общей сложно под отзыв попадет 430 388 автомобилей.

Отзыв начнется 1 марта 2018 года. В рамках сервисной кампании на ремонт будут отправлены 371 737 автомобилей модели Bora, 58 651 единиц Bora C-Trek, которые были выпущены в период с 2015 по 2017 год.

Причиной отзыва называют остановку работы двигателя при длительном эксплуатации автомобиля в экстремальных условиях.

Причиной такого явления становится неправильно смонтированные провода при установке приборной панели.