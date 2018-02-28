Компания McLaren представила очень карбоновый вариант гиперкара Senna

В Женеве McLaren покажет свой самый быстрый суперкар, посвященный пилоту Айртону Сенны. Специальное подразделение компании подготовило карбоновую версию гиперкара Senna. Ее кузов выполнен из карбона, покрыт лаком и окрашен в цвета, которые были на шлеме пилота Айртона Сенны.

На создание кузовных элементов из композитного материала мастера подразделения Special Operations тратят около 1000 часов. В общей сложности в автомобиле 67 элементов из карбона и колесные диски из кованного алюминия и карбона.

«Сердцем» McLaren Senna является 800-сильный четырехлитровой твин-турбо мотор и семиступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями.

Разгон спецверсии от 0 до 100 км/ч составляет 2,8 секунды. Карбоновых McLaren Senna будет выпущено 500 единиц и все они проданы.