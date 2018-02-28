Компания Bentley в Женеве представит новый автомобиль

Представители компании Bentley анонсировали презентацию нового автомобиля, который будет дебютировать наряду с другими моделями марки в рамках Женевского автосалона, который начнет свою работу 6 марта.

Что это будет за автомобиль или это будет версия, пока неизвестно. Производитель не рассекретил какой-либо информации, кроме места презентации.

При этом известно, что в Женеве компания покажет кроссовер Bentayga, оснащенный восьмицилиндровым двигателем, европейскую версию нового поколения Continental GT, а также седан Flying Spur, доработанный специалистами тюнинг-ателье Mulliner.