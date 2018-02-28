Российский офис компании Mitsubishi на территории России организует отзывную кампанию, в рамках которой на ремонт будет отправлено две модели кроссоверов. Информация о новой сервисной кампании появилась на сайте Росстандарта.

В сообщении ведомства говорится, что Mitsubishi в России отзовет 38 899 автомобилей Outlander и ASX. Отзывными стали кроссоверы Mitsubishi ASX в количестве 5 493 штук и 33 406 Mitsubishi Outlander, которые были проданы в России в период с февраля 2015 года по июнь прошлого года.

Причиной необходимости проведения отзыва становится некорректная работа реле блока управления ДВС, а также реле вентилятора в моделях ASX. При этом в отзывных моделях Outlander возможна некорректная работа реле лобового стекла.

В рамках сервисной кампании дилеры проведут замену блока реле управления мотора, реле вентилятора и реле обогрева ветрового стекла. Все работы будут проведены за счет компании.