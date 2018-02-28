Новый флагманский седан Kia: первый тизер и дата премьеры

В компании Kia опубликовали видеотизер нового флагманского седана, анонсировав его презентацию. Речь идет о седане нового поколения К9, известного на американском рынке как К900, а на российском как Quoris.

Сегодня было анонсировано новое поколение автомобиля, предназначенного для домашнего рынка. Официальная презентация автомобиля состоится в апреле текущего года.

О седане для корейского рынка официальных подробностей в компании не рассекретили. При этом по данным местных СМИ, автомобиль получит турбированные моторы и полноприводную систему.

Текущая генерация автомобиля создавалась на базе Hyundai Equus, а как известно на смену этой модели пришел G90. Текущая версия автомобиля предлагается с двигателями мощностью от 300 до 425 л.с.

В паре с моторами работает восьмискоростной автомат. На корейском рынке цена седана составляет 50,6 миллиона вон или 2,6 миллиона рублей. На российском рынке модель оценили в 2,8 миллиона рублей за автомобиль 2018 года выпуска.