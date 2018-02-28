КАМАЗ готовится к монтажу оборудования на новом заводе каркасов кабин

Как известно на новом заводе уже в следующем году будет запущено серийное производство грузовиков поколения К5 с новыми кабинами.

На новом заводе каркасов кабин уже началась подготовка к монтажу технологического оборудования, о чем сообщили в пресс-центре компании.

«Партнёру «КАМАЗа» по этому проекту – совместному предприятию Daimler KAMAZ RUS удалось получить от Федеральной таможенной службы классификационное решение, позволяющее ввозить оборудование для сварки и окраски под единым таможенным кодом, – рассказал заместитель директора по развитию по взаимодействию с СП Владислав Пастушенко. – Это значительно ускорит время поставки».

Монтажные работы на новом заводе ведутся во всех цехах, а в сварочном цехе уже закончены работы с металлоконструкциями. Следующим этапом станет монтаж «роботов». Также на заводе бригады занялись установкой мощных воздуховодов и разметкой полов.

Как сообщается в пресс-релизе, монтажные работы конструкций и оборудования должны осуществляется при +10 °C, а его запуск осуществляется при +20 °C и эти параметры на особом контроле.

Пуско-наладочные работы оборудования намечены на начало лета, а пробная партия новых кабин должна выйти в октябре. Новые КАМАЗы К5 должны выйти в 2019 году.