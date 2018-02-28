Honda анонсировала семиместную гибридную версию кроссовера CR-V

Семиместная версия кроссовера Honda CR-V в гибридном исполнении будет дебютировать на автосалоне в Женеве. Сегодня в компании рассекретили автомобиль и рассказали о силовой установке.

Так, европейская версия семиместного кроссовера получила гибридную силовую установку, в составе которой будет двухлитровый бензиновый агрегат, который работает по циклу Аткинсона, а также два электродвигателя.

Один из моторов будет тяговым, а второй выступит в качестве стартер-генератора. Гибридная силовая установка будет работать в трех разных режимах: только на одной электротяге, только на бензиновом моторе с подключаемым электромотором при ускорении, а также в комбинированном режиме.

Другие характеристики установки пока не рассекречивают, но известно, что гибридный кроссовер предложат в передне- и полноприводном вариантах.

Обычный кроссовер будет предлагаться с полуторалитровым турбированным двигателем, пару которому составит шестискоростная механика или вариатор.