В Сети опубликовали видеоролик, в котором показали заезд двух американский автомобилей — Cadillac Escalade и Chevrolet Camaro.
Быстрее спорткара Chevrolet Camaro стал огромный Cadillac Escalade
28.02.2018 14:31
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Два автомобиля решили сравнить и выяснить, кто из них оказался быстрее. Для дрег-гонки использовали тюнингованную версию большого внедорожника Cadillac Escalade, оснащённого 816-сильной силовой установкой и способного разгонятся до сотни за 3,7 секунды.
Второй участник — Chevrolet Camaro был представлен в заряженной версии с 650-сильным мотором.
В итоге большой Cadillac Escalade оказался быстрее спорткара Chevrolet Camaro.
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