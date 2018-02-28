Быстрее спорткара Chevrolet Camaro‍ стал огромный Cadillac Escalade

В Сети опубликовали видеоролик, в котором показали заезд двух американский автомобилей — Cadillac Escalade и Chevrolet Camaro.

Два автомобиля решили сравнить и выяснить, кто из них оказался быстрее. Для дрег-гонки использовали тюнингованную версию большого внедорожника Cadillac Escalade, оснащённого 816-сильной силовой установкой и способного разгонятся до сотни за 3,7 секунды.

Второй участник — Chevrolet Camaro был представлен в заряженной версии с 650-сильным мотором.

В итоге большой Cadillac Escalade оказался быстрее спорткара Chevrolet Camaro.