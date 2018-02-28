Новый большой внедорожник Hyundai впервые заметили на тестах

В компании Hyundai начали работать над своим новым большим внедорожником, который поп предварительной информации, создается как конкурент моделям Chevrolet Suburban и Ford Expedition.

Недавно фотошпионам удалось заметить на зимних тестах новый закамуфлированный прототип внедорожника.

По данным инсайдеров, новинка получит восьмиместный салон и вполне может оказаться перелицованной версией другого внедорожника KIA Telluride.

Последний также проходит тестовые испытания. Предполагается, что стилистика новинки будет, как у последнего Santa Fe.

В основе кроссовера может располагаться усовершенствованная или новая платформа. Говоря о моторной гамме, то она может быть представлена 3.3-литровым шестицилиндровым двигателем мощностью 290 лошадиных сил. Также у новинки может быть и гибридная модификация с отдачей 400 л.с.