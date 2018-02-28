Седан Subaru Legacy вернется в Россию и получит один мотор

О возвращении на российский рынок седана Subaru Legacy стало известно в конце прошлого года, а недавно российский офис официально подтвердил возвращение. Между тем сегодня в компании решили опубликовать некоторые подробности про модель.

В частности, были опубликованы данные о технической оснащенности модели. Так, в России седан будет предлагаться только с одним двигателем, которым окажется 2,5-литровый мотор с отдачей 175 лошадиных сил.

В качестве трансмиссии будет предложен вариатор, который будет работать с полноприводной симметричной системой.

Для разгона до первой сотни четырехдверке потребуется 9.6 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 240 км/ч.

Стоит отметить, что на американском рынке модель предлагается еще и с 256-сильным мотором. Автомобиль получил недавно обновился и получил изменения во внешности и салоне.

Для россиян Subaru Legacy будет предложен с черной или светлой отделкой салона, а цветовая гамма будет представлена 6 вариантами окраса кузова. О ценах и комплектациях седан будет объявлено дополнительной.