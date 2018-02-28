Lexus стал лидером продаж в РФ премиальных кроссоверов в 2017 году‍

Российские аналитики провели новое исследование по продажам премиальных кроссоверов и внедорожников на российском рынке и выяснили, что Lexus стал хитом продаж премиальных кроссоверов в России в 2017 году.

Так, в прошлом году в нашей стране было продано 90 тысяч новых премиальных SUV, а это соответствует доле 60% в сегменте кроссоверов на рынке, сообщает Автостат.

Больше всего россияне выбирают кроссоверы премиальной марки Lexus. Таких автомобилей дилеры реализовали в прошлом году 21,3 тыс. ед. Второе место досталось немецкой компании Mercedes-Benz, показавшей результат 19.7 тыс. проданных авто.

В тройке лидеров располагается баварский производитель BMW, кроссоверы которого разошлись тиражом в количестве 17 тысяч экземпляров.

Четвертое и пятое место оказалось за немецкой маркой Ауди, продажи кроссоверов которой составили 8,3 тыс., и Land Rover с показателем 6,8 тыс. штук. В первой десятке расположились:

Volvo — 4,8 тыс. ед.

Porsche — 3,7 тыс. ед.

Infiniti — 3,6 тыс. ед.

Jaguar — 1,4 тыс. ед.

Cadillac — 1,3 тыс. ед.