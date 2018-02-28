Личные данные автовладельцев‍ в РФ могут включить в электронные ПТС

Инициатором такого предложения стал Российский союз автостраховщиков (РСА), они уже направили предложение в правительство.

Как удалось узнать «Известиям», в электронный ПТС предлагают вносить данные водителей, что позволит в дальнейшем точно определить собственника автомобиля при его перепродаже.

В данный момент правом собственности на транспортное средство является напечатанный Гознаком ПТС, но их выдача прекратится с 1 июля 2018 года.

После этого подтверждающим документом будет договор купли-продажи, который как уверяют РСА подделать не сложно.

Внесение личных данных водителя в электронный ПТС позволит избежать обмана при перепродаже автомобиля на вторичном рынке.

В ЭПТС будут заносить информацию о ДТП, техническом осмотре, пробеге, ремонтных работах и страховании.