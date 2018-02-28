Skoda выпустит новый городской кроссовер на газе и электричестве‍

В компании Skoda рассекретили информацию о новом прототипе своего кроссовера, который носит название Vision X и будет представлен на автосалоне в Женеве. Как стало известно, новый городской кроссовер Skoda Vision X сможет ездить на газе и электричестве‍.

У него будет установлена гибридная силовая установка, в основе которой будет ДВС, способный работать на газе и бензине. Этим ДВС будет 1,5-литровый турбированный двигатель, мощность которого составит 130 лошадиных сил, а показатель 250 Нм.

Также в силовой установке будет два электромотора, один из которых располагается на задней оси. Таким образом, новый Skoda Vision X будет полноприводным.

За задней осью, а также под сидениями второго ряда будут располагаться резервуары для газа. Аккумуляторы расположатся в центральной части.

Разгон такого кроссовера до первой сотни будет осуществляться за 9,3 секунды, а максимальная скорость будет ограничена электроникой на отметке 200 км/ч. Запас хода составит 650 километров.