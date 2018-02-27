Renault в Женеве представит новые версии купе Alpine 110

Французский бренд Alpine на Женевский автосалон привезет две версии спорткара A110, которые получили название Pure и Legendе.

Открытие автосалона запланировано на 6 марта, там первыми новые версии спорткара увидят журналисты, позже мероприятие начнет работать для посетителей.

По заявлению представителей бренда Alpine, версия Legendе получит более богатый салон, а вот Pure будет рассчитана на любителей быстрой езды.

Обе модели оснастят 1,8-литровым 252-сильным мотором и семиступенчатой роботизированной трансмиссией.