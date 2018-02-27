Французский бренд Alpine на Женевский автосалон привезет две версии спорткара A110, которые получили название Pure и Legendе.
Renault в Женеве представит новые версии купе Alpine 110
27.02.2018 22:24
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Открытие автосалона запланировано на 6 марта, там первыми новые версии спорткара увидят журналисты, позже мероприятие начнет работать для посетителей.
По заявлению представителей бренда Alpine, версия Legendе получит более богатый салон, а вот Pure будет рассчитана на любителей быстрой езды.
Обе модели оснастят 1,8-литровым 252-сильным мотором и семиступенчатой роботизированной трансмиссией.
252-сильный спорткар Alpine A110 официально встал на конвейер
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