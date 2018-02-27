Эксперты назвали самые распространенные автомобили в России

В российском автопарке в 2018 году больше всего насчитывается LADA 2107. По данным «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января в РФ насчитывается 1 млн 745 тыс. автомобилей этой модели.

Также в стране аналитики насчитали 1 млн 592 тыс. «шестерок» (LADA 2106) и 1 млн 56 тыс. трехдверных LADA 4х4.

Количество остальных моделей LADA менее 1 млн единиц. При этом тройка лидеров занимает 10% от общего количества зарегистрированных в стране авто.

Численность остальных «вазовских» моделей составляет:

LADA 2109 – 874 тыс. ед.

LADA 2110 – 2110 тыс. ед.

LADA 2114 – 774 тыс. ед.

LADA 2105 – 744 тыс. ед.

Самой популярной иномаркой в России по-прежнему считается Ford Focus с показателем 715 тыс. ед. Следом за ним Toyota Corolla – 699 тыс. ед. и замыкает ТОП-10 LADA 21099 – 679 тыс. ед.