Компания Citroen переименует компактвэн C4 Picasso

В компании Citroen намерены изменить название компактвэна C4 Picasso, о чем представители компании объявили официально.

Теперь компактвэн C4 Picasso будет доступен на рынке с приставкой к названию SpaceTourer. Таким образом модели C4 Picasso и Grand C4 Picasso будут продавать как C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer.

Одной из версий, почему в компании решили изменить названия моделей, называют желание производителя объединить все компактвэны в один бренд.

При этом есть предположение, что компания таким образом решила сэкономить, ведь за использование названия Picasso ей приходится выплачивать компенсацию наследникам знаменитого художника Пабло Пикассо.

Новые C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer будут представлены в рамках Женевского автосалона в следующем месяце.

У автомобилей изменятся не только названия, но и появится новый восьмискоростной автомат, который придет на смену шестискоростной автоматической коробке.