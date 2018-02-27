В компании Citroen намерены изменить название компактвэна C4 Picasso, о чем представители компании объявили официально.
Компания Citroen переименует компактвэн C4 Picasso
Теперь компактвэн C4 Picasso будет доступен на рынке с приставкой к названию SpaceTourer. Таким образом модели C4 Picasso и Grand C4 Picasso будут продавать как C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer.
Одной из версий, почему в компании решили изменить названия моделей, называют желание производителя объединить все компактвэны в один бренд.
При этом есть предположение, что компания таким образом решила сэкономить, ведь за использование названия Picasso ей приходится выплачивать компенсацию наследникам знаменитого художника Пабло Пикассо.
Новые C4 SpaceTourer и Grand C4 SpaceTourer будут представлены в рамках Женевского автосалона в следующем месяце.
У автомобилей изменятся не только названия, но и появится новый восьмискоростной автомат, который придет на смену шестискоростной автоматической коробке.