«ГАЗ» представила новый электробус со сверхбыстрой зарядкой‍

ГАЗ показала правительству Москвы и Санкт-Петербурга свой новый электрический городской автобус, который оснастили литий-титанатными батареями. За счет таких аккумуляторов зарядка автобуса занимает всего 10-18 минут.

Транспортное средство в салоне может перевозить 85 пассажиров, причем в нем установили 27 сидячих мест.

Также автобус оснастили системой наклона на остановке для удобства посадки пассажиров и системой управления, через которую можно удаленно отслеживать свыше 300 параметров ТС.

Данный электробус уже был протестирован в прошлом году и он на московском маршруте проехал 13,5 тыс. километров.

Испытания проводили с января по июль 2017 года. Власти Москвы уже готовы выпустить на городские маршруты электрические автобусы большой вместимости и они на столичных дорогах должны появится в 2018 году.