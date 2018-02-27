Информацию об отзывной кампании сообщают местные СМИ. Сообщается, что отзыв будет проведен компанией Guangqi Honda Automobile Co.
Из-за подушек безопасности Honda в Китае отзовет более 373 тыс. автомобилей
27.02.2018 18:25
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В рамках сервисной кампании на ремонт будет отправлено более 373 тысячи автомобилей.
Причиной необходимости проведения отзыва называют подушки безопасности, установленные в моделях Accord, Fit, Crosstour, City и Eventus S1.
По данным китайских СМИ, автомобили начнут отзывать со 2 апреля текущего года.
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