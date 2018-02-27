Из-за подушек безопасности Honda в Китае отзовет более 373 тыс. автомобилей

Информацию об отзывной кампании сообщают местные СМИ. Сообщается, что отзыв будет проведен компанией Guangqi Honda Automobile Co.

В рамках сервисной кампании на ремонт будет отправлено более 373 тысячи автомобилей.

Причиной необходимости проведения отзыва называют подушки безопасности, установленные в моделях Accord, Fit, Crosstour, City и Eventus S1.

По данным китайских СМИ, автомобили начнут отзывать со 2 апреля текущего года.