Lifan рассекретила подробности российской версии кроссовера Lifan X70

Китайский автопроизводитель рассекретил подробности нового Lifan X70, который по сути станет новым поколением кроссовера Lifan X60. Последний будет предлагаться на российском рынке наряду с новым Lifan X70.

Согласно официальной информации, полученной от российского офиса, старт продаж нового Lifan X70 запланирован на весну.

При создании нового поколения китайского кроссовера производитель использовал немало хромированных элементов, которые будут присутствовать в радиаторной решетке, крышке багажника, на порогах, а также в патрубках выхлопной системы.

Длина кроссовера будет 4 390 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1715 мм, а дорожный просвет составит 195 мм. По периметру кузова будет находится обвес из некрашеного пластика.

При создании нового Lifan X70 компания уделила немало внимания звукоизоляции. Так, у кроссовера будет 38 зон, поглощающих звук, а также 14 звукопоглощающих полостей в кузове.

Кроме этого модель получила светодиодные ходовые и габаритные огни, а также колесные диски размером 17 дюймов. Технические характеристики нового кроссовера пока не раскрывают.