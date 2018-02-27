Дизайн Audi A6 нового поколения рассекречен до премьеры в Женеве

Пока в компании Audi публикуют тизерные изображения и видео, подогревая интерес к новому Audi A6, зарубежным инсайдерам удалось раздобыть официальные изображения модели.

Таким образом, Audi A6 нового поколения оказался рассекреченным до премьеры, которая состоится 6 марта в рамках Женевского автосалона.

Как и сообщалось ранее, дизайн и стилистика новой генерации будут выполнены в стиле последних А7 и А8. В основе автомобиля расположится новая платформа, а линейка двигателей будет представлена бензиновыми и дизельными агрегатами.

Напомним, что в России предшественник модели предлагается с моторами мощностью 190, 249 и 333 л.с. Минимальный ценник на седан составляет 2,6 миллиона рублей.