Лобовое столкновение произошло в Барнауле утром 27 февраля и образовало многокилометровые дорожные заторы.

На скорости столкнулись лоб в лоб‍ два авто в Барнауле. Машины от удара разбились буквально всмятку, сообщают очевидцы в группе «Барнаул 22»

По словам автора поста, авария произошла на улице Попова. Там лоб в лоб столкнулись Toyota Chaser и Toyota Сorona Premio. О пострадавших ничего не известно.

На место аварии приехала бригада МЧС, «Скорая помощь», ГИБДД. Очевидцы сообщают, что на месте аварии образовались пробка.