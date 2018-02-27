Лобовое столкновение произошло в Барнауле утром 27 февраля и образовало многокилометровые дорожные заторы.
На скорости столкнулись лоб в лоб два авто в Барнауле
27.02.2018 13:58
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На скорости столкнулись лоб в лоб два авто в Барнауле. Машины от удара разбились буквально всмятку, сообщают очевидцы в группе «Барнаул 22»
По словам автора поста, авария произошла на улице Попова. Там лоб в лоб столкнулись Toyota Chaser и Toyota Сorona Premio. О пострадавших ничего не известно.
На место аварии приехала бригада МЧС, «Скорая помощь», ГИБДД. Очевидцы сообщают, что на месте аварии образовались пробка.
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