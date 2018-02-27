Российские продажи Haval в январе выросли на 66%

Китайская марка Haval продолжает наращивать продажи в России и в январе спрос на ее автомобили вырос на 66%.

За первый месяц 2018 года российские дилеры марки реализовали 176 внедорожников. Самой популярной моделью компании по-прежнему остается H6, который за месяц разошелся в количестве 123 единицы, а это также на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Второе место по популярности у флагманской модели Haval H9. На ней остановило свой выбор 28 россиян, что на самом деле на 211% больше чем в прошлом году.

Замыкает тройку компактный кроссовер Haval H2 – 21 ед. (+24%). Также в отчете было отмечено, что Haval планирует вывести на российский рынок Haval H6 нового поколения.