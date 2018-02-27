Озвучены характеристики российской версии нового седана Toyota Camry‍

Эта модель появилась в базе Росстандарта, и там указано что седан в России будет предлагаться с 2,0 и 2,5-литровыми моторами отдачей 150 и 181 л.с.

Также будет доступен 3,5-литровый 250-сильный ДВС. Стоит отметить, что в американской версии Camry с 3,5-литровым мотором выдает 305 л.с. Для российского рынка дефорсировали этот мотор с целью снижения налоговой ставки.

Российская версия седана построена на версии платформы TNGA, которая носит название GA-К. Эта платформа не получила ничего общего с предыдущим поколением автомобиля.

Таким образом, на рынке будет представлен полностью новый автомобиль, который окажется ниже и шире, чем предшественник.

Отмечается, что компоновка новой платформы позволяет сделать капот седана на 40 мм ниже, при этом высота автомобиля новой генерации окажется на 20 мм ниже.

В списке оборудования нового бизнес-седана числится система «ЭРА-ГЛОНАСС, климат-контроль, полноразмерное запасное колесо и система мониторинга давления воздуха в шинах.

Внешне Toyota Camry будет идентичная американской версии, которую представили в Детройте в 2017 году. По предварительной информации, продажи новой Camry в РФ стартуют в апреле 2018 года.