Потребность в ремонте с помощью нейросетей‍ определит Porsche

Porsche намерена на базе искусственного интеллекта на ранних стадиях выявлять поломки своих автомобилей.

Для этого руководство компании заключило договор с компанией iNDTact. Обе компании уже разработали систему, которая на анализе работы узлов сможет определить их состояние и сообщить нуждаются ли они в ремонте. Система будет работать на основе нейросети.

Название нового метода диагностики пока не называют, но она станет частью новой методики обслуживания автомобиля, в которой будут предусмотрены не интервальные обслуживания, а непрерывный анализ состояния автомобиля марки Porsche.

Стоит отметить, что нейросети также планируют применять в системах автономного пилотирования, они будут прогнозировать дорожную ситуацию.