Продажи автомобилей на китайском рынке выросли на 7%

Семипроцентный рост показал автомобильный рынок Китая по итогам прошлого месяца. За отчетный период в стране было реализовано 2 270 000 новых автомобилей.

Лидирует на рынке компания Volkswagen и её совместные предприятия, которым удалось продать 398 600 автомобилей, увеличив показатель на 15,9%.

Продажи машин американского концерна General Motors в КНР составили 367 112 ед., что на 14,5% больше.

Эксперты прогнозируют, что китайский авторынок по итогам текущего года вырастет на четыре процента.