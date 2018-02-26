Семипроцентный рост показал автомобильный рынок Китая по итогам прошлого месяца. За отчетный период в стране было реализовано 2 270 000 новых автомобилей.
Продажи автомобилей на китайском рынке выросли на 7%
26.02.2018 19:07
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Лидирует на рынке компания Volkswagen и её совместные предприятия, которым удалось продать 398 600 автомобилей, увеличив показатель на 15,9%.
Продажи машин американского концерна General Motors в КНР составили 367 112 ед., что на 14,5% больше.
Эксперты прогнозируют, что китайский авторынок по итогам текущего года вырастет на четыре процента.
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