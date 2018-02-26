Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных автомобилей в Европе

Самым популярным автомобилем в Европе по-прежнему остаётся Volkswagen Golf, только в январе эта модель разошлась тиражом 45 093 ед, что на 16,1% больше чем в январе 2017 года.

По данным аналитиков из focus2move, на европейском рынке сменились лидеры и если Golf до сих пор никто не может превзойти, то вот второе место в январе досталось Volkswagen Polo – 27 268 ед. (+4,9%), хотя ранее эту строчку занимала французская модель Renault Clio.

Третье место в этом рейтинге досталось Ford Fiesta. Отдельно стоит отметить, что годом ранее эта модель в ЕС располагалась на пятом месте – 26 727 ед. (+3,9%).

Далее по списку следует Renault Clio и Volkswagen Tiguan с результатом 25 507 ед. (-4,0%) и 23 958 (+1,6%) соответственно.

Вторую пятерку из ТОП-10 возглавляет Skoda Octavia – 21 159 ед. (+6,8%), а за ней следует кроссовер Nissan Qashqai – 21 708 ед. (+2,3%) и на восьмом месте Peugeot 208 – 21 459 ед. (+5,8%).

Последних два места у Ford Focus и Toyota Yaris. В прошлом месяце эти модели были проданы в количестве 19 435 ед. (+7,5%) и 18 812 ед. (+17,3%).