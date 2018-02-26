Кроссовер Skoda Karoq получит новые версии с полным приводом‍

В частности, речь идет о версиях с полным приводом. Сейчас полноприводная система доступна для кроссовера только с дизельным силовым агрегатом объёмом два литра, тогда как все бензиновые варианты предлагаются с переднеприводной системой.

При этом уже осенью этого года на европейском рынке появится Skoda Karoq с 1.5 TSI 4×4. Во сколько обойдется такой вариант модели пока не сообщается.