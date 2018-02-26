Чешский автопроизводитель намерен расширить линейку комплектаций своего кроссовера для европейского рынка. Представители компании сообщили, что новый кроссовер Skoda Karoq получит новую версию.
Кроссовер Skoda Karoq получит новые версии с полным приводом
26.02.2018 21:34
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В частности, речь идет о версиях с полным приводом. Сейчас полноприводная система доступна для кроссовера только с дизельным силовым агрегатом объёмом два литра, тогда как все бензиновые варианты предлагаются с переднеприводной системой.
При этом уже осенью этого года на европейском рынке появится Skoda Karoq с 1.5 TSI 4×4. Во сколько обойдется такой вариант модели пока не сообщается.
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