Появились новые фото обновлённого кроссовера Porsche Macan

В сеть слили снимки обновленного кроссовера Porsche Macan, который сейчас проходит испытания морозом.

В распоряжении зарубежного издания motor1 оказались снимки обновленной версии Macan, причем снимки были сделаны не только внешности, но также и интерьера.



Самое первое, что можно заметить в салоне это большой экран мультимедийной системы, который располагается на центральной панели.

Предполагается, что диагональ экрана составляет 12,3-дюйма. Также стоит обратить внимание на то, что дефлекторы теперь расположены под экраном, а также они были изменены. Во внешности особых изменений Macan не произойдет, но обновится оптика и задние фонари.