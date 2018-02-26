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Появились новые фото обновлённого кроссовера Porsche Macan

Новости
26.02.2018 21:40
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В сеть слили снимки обновленного кроссовера Porsche Macan, который сейчас проходит испытания морозом.

В распоряжении зарубежного издания motor1 оказались снимки обновленной версии Macan, причем снимки были сделаны не только внешности, но также и интерьера.


Самое первое, что можно заметить в салоне это большой экран мультимедийной системы, который располагается на центральной панели.

Предполагается, что диагональ экрана составляет 12,3-дюйма. Также стоит обратить внимание на то, что дефлекторы теперь расположены под экраном, а также они были изменены. Во внешности особых изменений Macan не произойдет, но обновится оптика и задние фонари.

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