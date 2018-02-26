Назван ТОП-10 автомобильных марок, принятых по программе трейд-ин‍

Согласно полученным данным от «Авилона», в 2017 году рост сделок по программе трейд-ин увеличился на 17%, в сравнении с 2016 годом. ЛидероМ в этом направлении стала марка Mercedes-Benz, у которой количество сделок увеличилось на 17%.

Второе место занимает BMW – 11%, а замыкает тройку лидеров Volkswagen – 10%. Как передает «АВТОСТАТ», четвертое и пятое место у марок Ford и Hyundai.

Вторая пятерка марок: Audi и Land Rover, которые вдвоем делят шестое место. Также в списке числятся Nissan, Toyota, Opel, KIA. Было отмечено, что в чаще всего в сделке по трейд-ин участвуют автомобили возрастом от трех до пяти лет.