В Украине в прошлом месяце наблюдалась положительная динамика продаж новых автомобилей, о чем свидетельствуют опубликованные отчетные данные. Так, продажи автомобилей на украинском рынке в январе выросли на 41% и составили 6,4 тыс. единиц.

Лидером по продажам все также остается японская марка Toyota, объём продаж которой в стране составил 919 единиц, что оказалось на 96% больше.

На втором месте располагается Renault с результатом 764 проданных автомобиля в прошлом месяце, что на 21% больше.

Третья строчка самых популярных марок в Украине достается компании Nissan, продажи которой составили 439 машин, а этот показатель становится на 81% больше.

Skoda и Mazda вошли в пятерку самых популярных брендов в показателями 438 и 318 проданных авто.

Самой востребованной моделью по итогам января стал Toyota RAV4, которому удалось обойти по продажам раннего лидера KIA Sportage, показав продажи на уровне 280 ед., что в 3,5 раза больше.

Производство легковых автомобилей в Украине выросло почти на 60%. Объём выпущенных автомобилей в январе составил 570 транспортных средств, среди которых 479 это легковые автомобили.

В целом объёмы производства машин выросли на 44,7%, а производство легковушек увеличилось на 59,7%. Все легковые автомобили сошли с конвейера ЧАО «Еврокар».

При этом отмечается, что выпуск коммерческих автомобилей сократился на 45.8% до 32 штук. Еще в стране было собрано 59 автобусов, что на 68,6% больше.