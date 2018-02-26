Компания Toyota строит «миниатюрную трассу Нюрбургринг» в Японии‍

Миниатюрная трасса Нюрбургринг расположится на площади 650 гектаров и будет находится в префектуре Айти, остров Хонсю.

Комплекс будет представлять собой одиннадцать различный треков для испытаний автомобилей, один из треков будет идентичен треку Нюрбургринга и его длина будет 5,3 километра.

В проект будет инвестировано 2,8 миллиарда долларов, а его открытие запланировано на 2023 год. Работать на полигоне будет не менее 3,3 тысячи сотрудников.