Chery выводит на рынок новый 4-местный ситикар Chery eQ1

Сама модель на китайском рынке не является новой, но ранее она предлагалась только в двухместном варианте. При этом теперь начинаются продажи четырехместной модификации.

В движение этот ситикар приводится 41-сильным мотором, показатель крутящего момента у которого составляет 120 Нм.

Комплект литий-ионных аккумуляторов обеспечит запас хода 180 км. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 100 км/ч.

Для зарядки батарей потребуется около шести часов, тогда как на 80% при быстрой зарядке потребуется 30 минут. Стоимость электрокара без учета скидок, представляемых в стране на «зеленые» авто составит 163 900 юаней ли 1,46 миллиона рублей.