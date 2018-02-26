Китайская компания Chery официально объявила о начале продаж нового четырехместного ситикара Chery eQ1, соанщенного электрической силовой установкой.
Chery выводит на рынок новый 4-местный ситикар Chery eQ1
26.02.2018 13:22
38 0
Сама модель на китайском рынке не является новой, но ранее она предлагалась только в двухместном варианте. При этом теперь начинаются продажи четырехместной модификации.
В движение этот ситикар приводится 41-сильным мотором, показатель крутящего момента у которого составляет 120 Нм.
Комплект литий-ионных аккумуляторов обеспечит запас хода 180 км. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 100 км/ч.
Для зарядки батарей потребуется около шести часов, тогда как на 80% при быстрой зарядке потребуется 30 минут. Стоимость электрокара без учета скидок, представляемых в стране на «зеленые» авто составит 163 900 юаней ли 1,46 миллиона рублей.
В 2018 году в России появится новый компактный кроссовер Chery Tiggo 4
Комментарииcomments powered by HyperComments