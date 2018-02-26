В России наладят производство нового кроссовера Changan CS75

Китайскую модель кроссовера планируют собирать на российском предприятии, и уже сейчас оформляются документы на производственную линию.

Кроссовер Changan CS75, который сейчас доступен на российском рынке, планируют начать выпускать на заводе компании Changan в Краснинском районе Липецкой области.

Как удалось узнать журналистам «АВТОСТАТ», сейчас автопроизводитель проводит сертификацию и работу по корректировке конвейерной линии.

Также стало известно, что в третьем квартале будет проведен рестайлинг кроссовера Changan CS35.

Российский завод китайской компании в 2017 году выпустил 2 тыс. автомобилей, а в 2018 году в планах автопроизводителя выпустить 2 300 авто.