Китайскую модель кроссовера планируют собирать на российском предприятии, и уже сейчас оформляются документы на производственную линию.
В России наладят производство нового кроссовера Changan CS75
26.02.2018 13:25
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Кроссовер Changan CS75, который сейчас доступен на российском рынке, планируют начать выпускать на заводе компании Changan в Краснинском районе Липецкой области.
Как удалось узнать журналистам «АВТОСТАТ», сейчас автопроизводитель проводит сертификацию и работу по корректировке конвейерной линии.
Также стало известно, что в третьем квартале будет проведен рестайлинг кроссовера Changan CS35.
Российский завод китайской компании в 2017 году выпустил 2 тыс. автомобилей, а в 2018 году в планах автопроизводителя выпустить 2 300 авто.
В РФ стартовали «живые» продажи нового кроссовера Changan CS75
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