Toyota опубликовала первый тизер нового хэтчбека Toyota Auris

Японский автопроизводитель опубликовал первый тизер нового поколения своего хэтчбека Toyota Auris, анонсировав его презентацию.

Согласно официальной информации, новый хэтчбек будет дебютировать в рамках Женевского автосалона. Сегодня компании опубликовала тизер хэтчбека, а вот останется ли при смене поколений универсал пока неизвестно.

Ранее предполагалось, что для европейского рынка хэтчбек может получить раннее название Corolla, но эти слухи не подтвердились.

В основе новой генерации модели расположится платформа TNGA. Автомобиль будет предлагаться со стандартными ДВС и гибридной силовой установкой, в составе которой будет двухлитровый бензиновый мотор. Больше информации о модели не сообщается.