В компании BMW работают над новым поколением своего кроссовера, который уже не единожды был замечен на тестовых испытаниях.
В Сети опубликовали первые рендеры нового кроссовера BMW X5
25.02.2018 19:16
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Шпионские фото, а также известная на сегодняшний день информация о новинке, стала основой для рендерных изображений, подготовленных порталом «Колеса.ру».
Четвертое по счету поколение будет представлено в ближайшие несколько месяцев, но точную дату премьеры в компании пока не озвучивают.
Уже известно, что в целом кроссовер останется узнаваемым, но изменения в экстерьере все же произойдут. Также будет обновлен и интерьер автомобиля.
Новое поколение кроссовера будет создано на платформе CLAR, на ней также построены 5 Series и 7 Series. Предполагается, что капотом BMW X5 будут устанавливать в том числе и 4,4-литровый бензиновый мотор с отдачей 600 л.с.
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