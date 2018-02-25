В Сети опубликовали первые рендеры нового кроссовера BMW X5

В компании BMW работают над новым поколением своего кроссовера, который уже не единожды был замечен на тестовых испытаниях.

Шпионские фото, а также известная на сегодняшний день информация о новинке, стала основой для рендерных изображений, подготовленных порталом «Колеса.ру».

Четвертое по счету поколение будет представлено в ближайшие несколько месяцев, но точную дату премьеры в компании пока не озвучивают.

Уже известно, что в целом кроссовер останется узнаваемым, но изменения в экстерьере все же произойдут. Также будет обновлен и интерьер автомобиля.

Новое поколение кроссовера будет создано на платформе CLAR, на ней также построены 5 Series и 7 Series. Предполагается, что капотом BMW X5 будут устанавливать в том числе и 4,4-литровый бензиновый мотор с отдачей 600 л.с.