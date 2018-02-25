Названы самые надежные автомобили 2018 года по версии Consumer Reports

Организация Consumer Reports провела ряд исследований, по итогам которых опубликовала рейтинг, в который вошли немецкий автомобили, получившие максимальную оценку за надежность.

Американцы из Consumer Reports на протяжении более десяти лет изучают автомобили, проверяя их качество, надежность, а также проводят ряд других тестов для авто и учитывают отзывы автовладельцев.

На этот раз был опубликован рейтинг самых надёжных немецких автомобилей 2018 года, получивших 4 или 5 звезд.

Итак, самыми надежными был назван кроссовер Audi Q3 и спортивный автомобиль Porsche 911.

Также в список вошли Audi A4, Audi A4 Allroad, BMW 2 Series Coupe, BMW 3 Series, BMW 5 Series, BMW 7 Series, а также Mercedes-Benz E-Class и американский вариант Volkswagen Passat.