Новый кроссовер Renault Duster добрался до дилеров Украины

В Украине появился новый кроссовер Renault Duster. Модель уже заметили на дорогах и в одном из местных дилерских центров. Стоит отметить, что презентация новой генерации Duster для украинских покупателей еще не прошла, но судя по тому, что кроссовер в дилерском центре это произойдет уже скоро.

О ценах и комплектациях модели для Украины пока тоже ничего не сообщается, но предполагается что она составит около 400 тыс. гривен или около 800 тыс. рублей. В Европе Renault Duster продается как Dacia Duster, и там его оценили от 11 990 евро (840 тыс рублей).

Напомним, новое поколение Duster увеличилось в размерах и теперь его длина составляет 4 430 мм, что на 30 мм больше.

Дорожный просвет равен 210 мм, а объем багажного отделения составляет 478 и 467 литров (для полноприводного варианта).

Линейка двигателей в зависимости от рынка представлена 1,6-литровым 115-сильным мотором, двухлитровым агрегатом с отдачей 145 л.с. и дизельным 1,5-литровым двигателем с мощностью 85, 90 или 110 лошадиных сил.

