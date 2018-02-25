Kia для китайского авторынка создала новую комплектацию нового поколения Forte, продажи которой запланированы на март.
Бюджетную версию получил новейший седан Kia Forte
25.02.2018 20:37
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В следующем месяце китайские дилеры корейского производителя начнут предлагать своим клиентам новую модификацию седана.
Она будет доступна с 1,6-литровым мотором мощностью 123 л.с. и пару ему составит шестиступенчатая автоматическая трансмиссия. Стоимость этой версии составит от 90 800 юаней, что в пересчете составляет 810 тыс. рублей.
Напомним, что новое поколение Forte было представлено в августе, ее показали на автосалоне в Чэнду. Модель создана на одной платформе с Kia K2, в РФ эта модель продается как Kia Rio.
Производится новая генерация Kia Forte на совместном предприятии Dongfeng Yueda Kia.
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