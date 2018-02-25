Как известно, японский автопроизводитель работает над новым поколение кроссовера Toyota RAV4, который недавно был замечен фотошпионами в плотной камуфляжной пленке. Пока в компании работают над автомобилем, независимые дизайнеры решили подготовить рендер.
Опубликован первый рендер нового поколения кроссовера Toyota RAV4
25.02.2018 13:21
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Дизайнеры создали рендер, показав свое видение новой генерации кроссовера. Основой для рендера стали шпионские снимки, а также дизайн концепта Toyota FT-AC, показанный недавно.
Официальных подробностей о модели нового поколения нет, но предполагается, что именно дизайнерские решения для кроссовера будут использованы от вышеназванного концепта.
Таким образом, внешность автомобиля окажется более стильной и агрессивной. Как и многие другие модели компаний, новый RAV4 будет основан на платформе TNGA, которая предполагает использование как стандартных ДВС, так и гибридной силовой установки. Также отличием от предшественника станет сниженный вес.
Toyota вывела на тесты новое поколение кроссовера Toyota RAV4
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