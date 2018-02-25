Авария с участием пассажирского автобуса произошла в столице Коми днем 24 февраля на нерегулируемом перекрестке.

Иномарка протаранила пассажирский автобус в Сыктывкаре на нерегулируемом перекрестке. Это ДТП произошло около 15:00 24 февраля. В результате аварии пожилая пассажирка автобуса получила травмы.

Как сообщили в управлении ГИБДД по Коми, мужчина 1970 года рождения за иномарки Renault ехал по улице Кирова и на нерегулируемом перекрестке с улицей Пушкина врезался в автобус ПАЗ.

В результате столкновения пострадала пенсионерка 1949 года рождения, ехавшая в автобусе в качестве пасажирки. Ее травмы оказались легкими и госпитализация ей не понадобилась.