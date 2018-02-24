На создание простого автопилота для Porsche Panamera китайскому производителю электроники потребовалось всего пять недель.
Huawei за пять недель разработала систему автопилота для Porsche
Известная во всем мире компания Huawei решила продемонстрировать возможности процессора Kirin 970, в котором встроено ядро искусственного интеллекта (ИИ).
Этот процессор за счет машинного обучения и внешней камеры смартфона может безошибочно определять без подключения к интернету некоторые предметы и животных. Kirin 970 способен переводить тексты и теперь еще и быть несложным автопилотом.
В качестве эксперимента Huawei в модернизированный Porsche Panamera на лобовое стекло установила смартфон Huawei Mate 10 Pro, который предварительно научили определять препятствия на дороге и давать команду автомобилю для его объезда.
В момент эксперимента в салоне Panamera никого не было кроме смартфона. Конечно такой смартфон не сможет полноценно заменить автопилот в автомобилях, ведь для этого нужен не один датчик и камера и куда более мощное оборудование.
Стоит отметить, что компания Huawei сотрудничает в разработке ИИ с китайской компании Baidu, а последняя в свою очередь еще занимается разработкой собственной системы автопилота для автомобилей.