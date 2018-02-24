Названа дата старта нового китайского кроссовера Zotye T500

Недавно сообщалось, что производитель Zotye намерен начать продажи нового кроссовера Zotye T500 весной этого года. При этом представители компании недавно озвучили точную дату старта продаж. Так, стало известно, что новинка стартует на китайском рынке 7 марта текущего года.

Для покупки модель будет доступна в пяти комплектациях по цене от 78 800 до 123 800 юаней или от 705 000 до 1 110 000 рублей в переводе на наши деньги.

В списке доступного оборудования кроссовера предлагается многофункциональный руль, информационно-развлекательная система с «парящим» дисплеем, 4 подушки безопасности, бесключевой доступ в салон, датчики давления в шинах, электронный ручной тормоз, система стабилизации, а также кожаная отделка салона.

Моторная гамма будет представлена полуторалитровым турбированным мотором, мощность которого составит 156 лошадиных сил.

Пару силовому агрегату составит пятискоростная механика или шестискоростной робот с двумя сцеплениями. Система привода будет только на переднюю ось.