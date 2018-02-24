Назван ТОП-10 самых продаваемых отечественных авто с пробегом в России‍

Российские аналитики подготовили рейтинг самых популярных автомобилей на российском рынке по итогам января. Так, были названы самые востребованные отечественные автомобили с пробегом.

Чаще всего на вторичном рынке россияне среди отечественных авто покупают LADA 2114, которая в прошлом месяце показала результат 9 925 проданных единиц, что на два процента больше.

На втором месте расположилась LADA 2107 с показателем 7 858 штук, что на 1,4% меньше. В тройке лидеров расположилась LADA 2170 Priora, пишет 1nsk.

На рынке подержанных автомобилей было продано 7 483 штук модели, что оказалось лучше на 11,3%. В первой пятерке расположились LADA 2110 (7365 ед., -3%) и LADA 2109 (7265 ед., -11%).

В ТОП-10 самых продаваемых оказались:

LADA 2121 — 5875 ед. (-3%),

LADA 2112 — 5551 ед. (+1%),

LADA 2115 — 5354 авто (+1%),

LADA 2109 Granta — 4450 авто (+18,5%),

LADA 2172 Priora — 3574 (+8,8%).

В целом на российском рынке в январе было продано 102 276 отечественных машин с пробегом. Этот результат оказался лучше на 1,5%. В целом на вторичном рынке России продали 334 287 автомобилей, что на 5,7% больше.