Не так давно стало известно, что в компании Seat намерены в рамках Женевского автосалона представить новый кроссовер. Новинка получила название Tarraco, а такое имя модели дали после проведенного голосования.
В Сети рассекречен салон нового флагманского кроссовера Seat Tarraco
Между тем в Сети рассекретили салон нового флагманского кроссовера Seat Tarraco, фото которого были опубликованы зарубежными автомобильными изданиями.
Первые рендеры кроссовера появились несколькими днями. Судя по новым изображениям, в салоне кроссовера будет большой экран информационно-развлекательной системы, а также появится блок управления климат-контроля, подобный тому, что установлен в салоне Seat Ateca.
В целом интерьер новинки выполнен в минималистическом стиле. Предполагается, что технически новая модель будет такой же как и Skoda Kodiaq и Volkswagen Tiguan Allspace.
Таким образом, моторная гамма будет представлена турбированными бензиновыми и дизельными агрегатами.
300-сильный «заряженный» кроссовер под новым брендом представила Seat