Новый кроссовер Mercedes-Benz GLE заметили во время испытаний

Немецкая компания продолжает тестировать новое поколение Mercedes-Benz GLE, его снова заметили в Германии.

Новая генерация кроссовера по-прежнему тестируется в камуфляжной пленке и она очень хорошо скрывает основные дизайнерские изменения в модели.

Предполагается, что GLE в новом поколении получит более плавные линии. Известно, что модель перенесут на новую платформу MRA, которая уже лежит в основе текущего поколения E-Class.

За счет новой платформы модель станет существенно легче, несмотря на увеличенные размеры. Уже достоверно известно, что в салоне GLE будет установлена мультимедийная система MBUX.

Ее Mercedes-Benz официально представил в начале января на выставке CES 2018 в Лас-Вегасе. О моторной гамме будущей новинки пока ничего неизвестно, предположительно в ней на ряду с традиционными ДВС появится и гибридная силовая установка.

