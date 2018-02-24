Toyota Hilux стал лидером по сохранности остаточной стоимости среди пикапов

Агентство Автостат озвучило самые лучшие пикапы, остаточная стоимость которых остается высокой после трех лет эксплуатации.

По данным аналитиков, которые провели исследование «Residual value – 2018», Toyota Hilux стал лидер по сохранности остаточной стоимости среди пикапов.

Остаточная стоимость этой модели составляет 99,55% спустя три года после покупки. С другой стороны этот пикап пользуется популярностью на вторичном рынке и занимает лидирующие позиции.

На второй строчке данного рейтинга оказался пикап Mitsubishi L200 индекс остаточной стоимости которого составил 96,25%. В тройке лидеров оказался УАЗ Пикап с показателем 82,46%.