Назван топ-10 самых экономичных гибридных автомобилей 2018 года‍

На рынке с каждым годом становится все больше плагин-гибридных моделей и для автовладельцев эти автомобили являются идеальным вариантом экономии топлива.

Но при выборе гибрида стоит обратить внимание на его расход топлива, ведь есть модели, которые способны потреблять менее 7 литров бензина на 100 километров пути.

Среди самых экономичных в мире плагин-гибридных авто в 2018 году считается Hyundai Ioniq Hybrid, у которого расход топлива составляет 4,13 литра.

Второе место по экономичности у Toyota Prius, а на третьем месте Toyota Camry Hybrid. Эти модели тратят 4,45 и 4,6 литра соответственно.

Также в списке числятся KIA Niro и Chevrolet Malibu PHEV, у которых показатель расхода одинаковый – 4,8 литра.

В ТОП-10 самых экономичных гибридов еще входит Toyota Prius C – 4,9 л.; Ford Fusion – 5,1 л.; KIA Optima Hybrid – 5,11 л.; Ford C-Max – 6,15 л. и Lincoln MKZ – 6,19 литра.